Наразі в Одесі критична інфраструктура заживлена, зазначив очільник уряду.

Пошкодження після аварії на підстанції в Одесі дуже серйозні, але об’єкт цілодобово ремонтується.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у вівторок, 7 лютого. "Станом на зараз ситуацію вдалося частково розв'язати. Критична інфраструктура заживлена, у людей є тепло і вода. Ремонтні роботи тривають цілодобово. Завдяки цьому, у людей принаймні 4-5 годин на добу має бути світло", - сказав він.

За словами прем’єра, ситуація в Одесі з електропостачанням дуже складна.

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"Будемо відверті, пошкодження дуже серйозні. Наразі до Одеси вже завезли понад 80 потужних генераторів, їх продовжують завозити. У місті працює мережа розгалужених "Пунктів незламності", - додав голова уряду.

Ситуація в Одеській області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 лютого на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія. Внаслідок цього частина району та обласного центру залишились без електропостачання.

В "Укренерго" пояснили, що масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак окупантів.

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