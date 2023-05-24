Скільки українці заплатили за монополію в облгазах та чи є надії на справедливі тарифи

Замість приватної структури "облгазів Фірташа" відтепер держава повністю контролюватиме постачання природного газу побутовим споживачам. УНІАН спробував розібратись, скільки втрачають українці через газові схеми, та чи з’явиться нарешті надія на справедливі тарифи в платіжках.

Служба безпеки України у травні гучно повідомила підозру бізнесмену Дмитру Фірташу і топ менеджменту газових компаній, які надають послуги населенню із розподілу газу майже у всіх регіонах країни, у привласненні державного газу на 18 мільярдів гривень.

"Як свідчать матеріали слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70 відсотків коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі", - йдеться у повідомленні силовиків.

Ще за часів біглого президента Віктора Януковича бізнесмену Фірташу віддали в управління важливе для суспільства державне майно – газові мережі. Тоді на ринку газу з’явилась монополія, як стверджують правоохоронці, запрацювали корупційні схеми та посилився вплив Росії, яка на тому етапі і була основним постачальником палива.

Всі ці роки українці задавали законне питання: чому ми маємо платити приватній структурі за прокачку газу по трубам, які є державною власністю або у деяких населених пунктах взагалі встановлювались власними коштами мешканців?

Минулого року 26 облгазів, двадцять з яких - компанії під контролем Дмитра Фірташа були заарештовані, а згодом передані в управління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Куди йшли кошти, які ми сплачували облгазам?

Кілька днів тому СБУ та Бюро економічної безпеки звинуватили компанії олігарха і зокрема керівників "Регіональної газової компанії" у газових схемах. Правоохоронці стверджують, що "посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали левову частку коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива".

"До організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому підприємств. Серед них керівники "Регіональної Газової Компанії"…Протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд гривень. Це підтверджено даними судово-економічної експертизи. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, за 2016–2022 роки може становити понад 18 млрд гривень", – вказано в повідомленні.

Звинувачення серйозне і потребує відповідних доказів у суді. До речі, пʼятьом особам про підозри повідомили заочно, оскільки вони переховуються за кордоном.

В прес-службі Group DF Дмитра Фірташа офіційно спростували всі звинувачення СБУ та Бюро економічної безпеки та оголосили про намір захищати свою позицію в суді.

"Група заявляє про безпідставність та неспроможність висунутих звинувачень, оприлюднених у матеріалах СБУ. Адвокати групи та акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах та доведуть свою правоту", - зазначили вони.

На запитання кореспондента УНІАН до "Регіональної газової компанії" про те, чи виконувала компанія інвестиційні програми, які були закладені в тарифах на розподіл, представник облгазів коротко сказав: "Всі кошти використовуються за призначенням, передбаченим в тарифі. В тому числі, на закупівлю технологічного газу і інвестпрограми".

Він додав, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має повний доступ до всіх даних і регулярно проводить чергові і позачергові перевірки. Факт можливої розтрати коштів та використовування газових схем мають встановити слідчі і суд, який може затягнутись на довгі роки.

Проте, наразі споживачам потрібно розібратись, що для них значитиме перехід облгазу в рідному регіоні від приватної до державної структури "Нафтогаз України". Та чи з’явиться нарешті надія на встановлення справедливих тарифів?

Що зміниться під крилом "Нафтогазу"

Для консолідації облгазів у вересні 2022 року "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ГРМУ), яка тепер компанія відповідає за газорозподільчі компанії в регіонах. Наразі ця дочка "Нафтогазу" вже отримала в управління "Харківміськгаз", "Харківгаз, "Криворіжгаз", "Дніпрогаз", а також Кропивницьку філію "Газмережі". У майбутньому майже всі облгази групи у більшості регіонів мають так само перейти під крило державного газового монополіста.

В коментарі агентству УНІАН департамент комунікацій ТОВ "Газорозподільні мережі України" повідомив, що мета інтеграції міських і обласних газів до групи "Нафтогаз" – це забезпечення стабільного газопостачання та підвищення якості послуг для населення, а також оптимізація економічної та виробничої діяльності.

"Комплексний аудит кожного підприємства дозволяє вдосконалити технологічні процеси та викорінити ймовірність фінансових зловживань під час експлуатації газорозподільної системи. Таким чином, абонентів забезпечено безперебійним розподілом газу, а утворення боргів перед державою та партнерами припинено", - зазначили в компанії.

На запитання УНІАН, чи стануть тепер тарифи на розподіл меншими, якщо зловживань із газом не буде, в компанії відповіли, що затвердженням розміру тарифів займається регулятор НКРЕКП і зміни в розцінках наразі неможливі.

"Для споживачів новоутворених філій тарифи залишатимуться незмінними на час дії воєнного стану та 6 місяців після місяця, у якому воєнний стан буде припинено або скасовано", - пояснив департамент комунікацій.

"Нафтогаз" обіцяє надавати своїм абонентам більш якісний сервіс. Наприклад, вдосконалено формат квитанції за споживання і доставку газу – вони надходитимуть в одному конверті. Також оптимізовано процедуру консультацій у контакт-центрах.

У зв’язку зі зміною оператора з газорозподілу змінюється лише розрахунковий рахунок. Коректні реквізити оприлюднюються на сайтах і соціальних мережах підприємств в регіонах, а платформи для прийому оплати автоматично оновлюються у зв’язку з розширенням ліцензійної діяльності. При цьому, особові рахунки клієнтів залишаються ті ж самі.

Прийом показань газових лічильників, нагадали в компанії, здійснюється із 1 по 5 число щомісяця через сервіси my.gas.ua. Оплата за послуги приймається у касах банків, відділеннях Укрпошти, онлайн-майданчиках Приват24 і Ощад24/7, терміналах EasyPay.

Заміна приватної монополії на державну

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав агенції УНІАН, що газові схеми в країні існували багато років і, зрозуміло, що порушення таких масштабів, які виявили правоохоронці, були б неможливі без "кришування" з боку влади.

Газові компанії Фірташа дійсно отримали монопольне становище на ринку газу і мали багато нарікань з боку населення щодо своєї роботи. Проте, після переходу до "Нафтогазу" всіх газорозподільчих компаній, нова монополія буде ще більшою.

"Для споживачів нічого не зміниться. Одна монополія зміниться на іншу. "Нафтогаз" абсолютно неефективний державний власник. Жодна монополія - ні приватна, ні державна жодної користі споживачу не принесе точно. Якщо у РГК начебто були схеми, то це не значить, що у "Нафтогазу" їх бути не може", - вважає експерт.

Монополія для споживача – це завжди погано, бо немає вибору, немає альтернативи тій чи іншій послузі. А значить, цей єдиний "управлінець" може диктувати свої умови.

"Нафтогаз" продає не свій газ, а купує в "Укргазвидобування". Грубо кажучи, купує по 4,5 гривні, а продає населенню по вісім гривень і каже, що він несе збитки. Це зовсім неправда. Компанія створює великий дефіцит держбюджету, вона є неефективною", - сказав Омельченко.

Якщо компанія дає населенню начебто дешевий газ, то люди за цей газ розплатяться пониженням соціальних можливостей, низькими зарплатами, інфляцією та високою вартістю цін на інші товари і послуги.

Потреба у розвитку ринкових відносин

На думку Омельченко, неефективний управлінець у вигляді "Нафтогазу" продовжує все більше розростатися. Щоб інтереси споживача нарешті були враховані, потрібен прозорий і більш конкурентний ринок.

"В економіці не буває дива, тому потрібно переходити на ринкову модель, щоб ціни формувались на основі попиту і пропозиції для всіх категорій споживачів. При цьому малозабезпечені споживачі мають отримувати адресні субсидії, - додав директор енергетичних програм Центру Разумкова.

З одного боку, тимчасовий контроль держави над постачанням споживачам природного газу в надзвичайно складних умовах російської агресії проти нашої країни є вкрай правильним і важливим питання національної безпеки. Але така неприродня для ринкової економіки ситуація не має стати вічною.

Не можна, придушуючи одного монстра, тут же створювати іншого. Тотальна монополія "Нафтогазу", якщо не буде створена система надійного контролю та розроблений подальший механізм роздержавлення, може стати бомбою уповільненої дії, яка може ускладнити розвиток вільного ринку газу в Україні, а з ним і надії на справедливі ціни на блакитне паливо та високу якість обслуговування.

За ігри монопольних структур завжди платять споживачі, якщо не напряму в платіжках, то у вигляді своїх податків до державного бюджету. Крім того, європейська модель економіки, яку Україна має побудувати на шляху вступу до Євросоюзу, не буде терпіти неефективну роботу енергетичних ринків та державних компаній.

Ганна Бредіхіна