Дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години.

В Україні рівень споживання електроенергії залишається значним, через проведення вимірювань обмеження не застосовуватимуться у Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram, дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години.

"Споживання електроенергії залишається значним через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються великі обсяги електроенергії", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що тривають відновлювальні роботи на пошкоджених теплоелектростанціях. Здійснюється імпорт електроенергії. Однак наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання в повному обсязі.

"Ліміти споживання не доводилися до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей, де сьогодні заплановано проведення замірів фактичного споживання. Обмеження споживання в цих областях застосовуватися не будуть. До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють протягом доби", - розповідають в енергокомпанії.

Тим часом в Одеській області тривають ремонтні роботи. Бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії. Також тривають роботи на всіх інших об'єктах, пошкоджених в результаті ракетних обстрілів та атак дронів росіян.

Ситуація в енергосистемі України

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

По всій Україні, починаючи з 8 лютого були змінені ліміти споживання для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до електроенергії. По черзі в кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання.

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