У трьох областях сьогодні не буде відключень через намір провести заміри фактичного споживання електроенергії. Це Запорізька, Донецька та Миколаївська області.

В Україні зростає рівень споживання електроенергії через зниження температури повітря, найбільший дефіцит спостерігається у вечірній час.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", після аварійного ремонту обладнання включений в роботу один блок на одній з електростанцій в Центральному регіоні.

Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведено в аварійний ремонт. Продовжується імпорт електроенергії.

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"Споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години", - йдеться в повідомленні.

"Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання в повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості і населення", - пояснили в компанії.

В Одеській області зберігаються мережеві обмеження та застосовуються аварійні відключення.

Прес-служба повідомляє, що ліміти споживання не доводилися до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалося провести заміри фактичного споживання. Однак через пошкодження водопроводу в результаті обстрілів росіян виміри в Миколаївській області поки проводитися не будуть, оскільки пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірювань. При цьому обмеження споживання в області поки застосовуватися не будуть.

До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють протягом доби.

"В Одеській області ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Також тривають роботи на інших об'єктах, пошкоджених в результаті ракетних і дронових атак росіян", - додали в "Укренерго".

Енергосистема України в умовах війни:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

По всій Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до електроенергії. По черзі в кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання.

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