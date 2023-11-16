Також під американські обмеження потрапила низка російських компаній.

США запровадили нові санкції проти російських компаній і ліберійських танкерів, які перевозили нафту з Росії. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Так, під санкції потрапили компанії "АБС Електротехніка", "Ессет Автоматизація", "Ессет електро", "Домініон Нікольський", "Домініон Тверська-Ярославська", "Всеросійський науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут релебудування з дослідним виробництвом", "АБС ЗЕіМ Автоматизація", "Мосен Ессет менеджмент", "ВНДІР Гідроелектроавтоматика", "ВНДІР Промелектро" і "ВНДІР-Трансбуд".

Активи цих організацій в США будуть заморожені, а американським громадянам і компаніям забороняється вести з ними бізнес.

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Також під американські санкції потрапили нафтові танкери Kazan, Ligovsky Prospect і NS Century, які ходять під прапором Ліберії. Компанії-власники цих танкерів також опинилися в списку санкцій.

Росія продовжує заробляти на нафті

Як писав УНІАН, з початку повномасштабної війни Росія заробила на експорті газу, нафти і вугілля близько 550 мільярдів євро. Головним спонсором війни виявився Європейський союз в цілому. Якщо ж рахувати тільки окремі країни, то головним покупцем російських енергоресурсів є Китай.

Також ми розповідали, що ЄС планує посилити нафтові санкції проти Росії. Це має статися з ухваленням 12-го санкційного пакету, який зараз проходить процедури внутрішнього узгодження в Європейському Союзі.

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