У списку підсанкційних осіб - син Медведєва і племінниця Путіна.

Єврокомісія підготувала 12-й пакет санкцій проти Росії, що включає ембарго на російські алмази, посилення вимог щодо дотримання раніше введених санкцій, обмеження на експорт та імпорт ряду товарів на суму близько 5 млрд євро. Санкції також торкнуться близько 120 фізичних та юридичних осіб.

Як пише The Guardian, серед 47 фізичних осіб, яких торкнуться санкції - родичі вищих представників російської влади – нинішнього і колишнього президентів Володимира Путіна і Дмитра Медведєва.

Зокрема, до списку потрапила Анна Цивільова, дружина губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова, яка очолює фонд "Захисники Вітчизни", що підтримує російських солдатів, які воюють в Україні.

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За інформацією росЗМІ, Цивільова - двоюрідна племінниця Путіна, родині якої президент передав великий вугільний бізнес.

У розширеному списку також є Ілля Медведєв, ім'я та дата народження якого збігаються з ім'ям і датою народження єдиного сина колишнього президента РФ, заступника секретаря Ради безпеки Дмитра Медведєва. Його внесли до санкційних списків за організацію дезінформаційної та пропагандистської кампанії в Україні.

У фокусі пропозицій також повна заборона на продаж всередині блоку російських алмазів і ювелірних виробів з використанням дорогоцінних каменів з сибірських рудників країни. За даними ЄС, це може позбавити Кремль понад 4,5 млрд євро прибутків на рік.

Пропоновані санкції також спрямовані проти компаній цивільного сектора, які звинувачуються в підтримці російської військової машини. Серед них - "АльфаСтрахування", що позиціонує себе як найбільша приватна страхова компанія в Росії.

Також до списку потрапив Авіаційний комплекс імені Ільюшина, провідний виробник літаків, що виробляє військово-транспортний літак Іл-76. У запропоновані санкції також потрапив розробник і оператор російської навігаційної системи ГЛОНАСС.

Ряд білоруських чиновників також були включені в запропоновані санкції за їх роль у постачанні зброї в Росію або в іншому військовому співробітництві, включаючи підготовку призовників російської армії на базах в Білорусі.

Санкції ЄС проти Росії

Як повідомляв УНІАН, останній, 11-й пакет загальноєвропейських санкцій проти Росії, був прийнятий в червні. У цьому пакеті був введений інструмент для вторинних санкцій проти країн, які допомагають обходити санкції (але без його застосування на практиці), заборонений транзит санкційних товарів через територію РФ.

В 12-му пакеті санкцій, який зараз готує ЄС, буде введена заборона на імпорт російських алмазів, скориговані нафтові санкції і розширена заборона на експорт в РФ верстатів.

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