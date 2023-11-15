Основною метою пакету є ліквідація прогалин у вже запроваджених обмеженнях.

У 12-му пакеті європейських санкцій проти Росії серед іншого буде запроваджено заборону на імпорт російських алмазів, скориговано нафтові санкції та розширено заборону на експорт до РФ верстатів. Про це пише Bloomberg, журналістам якого вдалося ознайомитися з документами ЄС.

"Основна мета нового пакету санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити санкції ЄС і годувати свою військову машину, а також урізати джерела доходів Москви", – пише видання.

Згідно з проектом, санкційний пакет передбачає довгоочікувану заборону на російські алмази з 1 січня, а також поступове введення непрямої заборони на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах.

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У нафтовій сфері ЄС планує запровадити додаткові жорсткіші умови страхування, продажу та оренди танкерів, що перевозять російську нафту. Раніше запроваджені санкції дозволяли європейським танкерам і страховим компаніям працювати з російською нафтою за умови, що вона продається за ціною нижче встановленої стелі у 60 доларів. Однак на практиці різні маніпуляції давали змогу європейцям перевозити та страхувати російську нафту навіть по вищій ціні.

Нові обмеження не лише дозволять навести лад у співпраці європейців з росіянами, але й мають ускладнити Росії створення власного тіньового флоту танкерів.

Окрім нафти, алмазів і верстатів нові санкції зачеплять торгівлю іншими товарами, що використовуються у військовому виробництві – хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та сервомотори для безпілотників. Пропозиції включають також обмеження на імпорт з Росії зрідженого пропану, чавуну та шпигелейзену, мідного дроту, алюмінієвого дроту, фольги і труб.

Якщо пропозиції будуть схвалені, до списку організацій, торгівлю з якими обмежено, буде додано понад 30 компаній, включаючи фірми в Казахстані, Узбекистані, Сінгапурі та кілька російських машинобудівних компаній.

ЄС також пропонує:

заборонити росіянам займати посади в європейських компаніях, які надають послуги у галузі криптоактивів;

заборонити надання програмного забезпечення для управління підприємствами та для промислового проектування та виробництва;

запровадити для європейських компаній, які належать росіянам, систему дозволів на переказ коштів з ЄС;

ввести вимогу до експортерів вносити в контракти пункти про заборону реекспорту до Росії окремих товарів.

Санкції проти Росії

Як писав УНІАН, останній 11-й пакет загальноєвропейських санкцій проти Росії був ухвалений у червні. Тоді було запроваджено інструмент для вторинних санкцій проти країн, що допомагають обходити санкції (але без його застосування на практиці), заборонено транзит санкційних товарів через територію РФ, запроваджено санкції проти ще низки російських компаній та передбачено ще низку обмежень.

Втім практика показує, що Росія продовжує обходити санкції, і західні компанії охоче їй допомагають у цьому. Так, днями стало відомо, що більше сотні британських компаній зізналися у порушенні санкцій проти Росії. І це лише ті, хто самі в усьому зізналися.

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