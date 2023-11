В середньому на день Росія отримує майже 900 мільйонів євро для фінансування своєї агресії.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на експорті нафти, природного газу та вугілля близько 550 мільярдів євро. Про це свідчать дані Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Найбільшим покупцем за увесь проміжок часу з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2023 року був Європейський союз. Сукупно країни ЄС сплатили Росії 180 мільярдів євро за усі види викопного палива, яке вони придбали за цей час. З них понад 102 мільярди євро – це сира нафта, 74 мільярди – природний газ, решта – вугілля.

Всередині ЄС основними покупцями російських енергоресурсів були Німеччина (28 мільярдів євро загалом), Нідерланди (18 мільярдів) та Італія (17 мільярдів).

Другим найбільшим покупцем російських вуглеводнів після ЄС був Китай – понад 143 мільярди євро. З них нафта – 107 мільярдів, газ – 17, вугілля – 18. Далі з великим відставанням йдуть Індія (загалом 64 мільярди), Туреччина (53 мільярди), Південна Корея (14 мільярдів).

Варто зазначити, що динамика закупівель за ці півтора роки помітно змінилася. Якщо Європа істотно скоротила свої закупівлі, то країни Азії навпаки – збільшили, хоча загалом не так вже й радикально.

Нафтовий експорт Росії – останні новини

Як писав УНІАН, у 12-му пакеті європейських санкцій проти Росії серед іншого планується посилити контроль за дотриманням так званої "стелі ціни" на російську нафту. Додаткові процедури мають ускладнити росіянам обхід цього обмеження.

Також ми розповідали, що Данія розглядає можливість заборони для російських нафтових танкерів на транзит через свої води. Фактично це означатиме заборону для росіян на прохід між Балтійським морем і Атлантикою.

