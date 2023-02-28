У ДТЕК дали обнадійливий прогноз.

У вівторок, 28 лютого, у Києві та Київській, Одеській та Дніпропетровській областях електричну енергію не вимикатимуть.

На цей день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії, повідомляють у офіційному Telegram-каналі ДТЕК. Водночас зріст електроспоживання може змінити це.

"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

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Відключення світла в Україні

Як відомо, через постійні масовані ракетні атаки значно постраждала енергосистема України.

За останіми даними, через масовані обстріли та окупацію Запорізької атомної електространції росіянами країна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

На початку масованих атак саме по об'єктах критичної інфаструктури експерти говорили про ймовірність блекаутів, під час яких українці могли б залишатися без світла до тижня. Однак українська енергосистема витримала цю зиму.

Нещодавно в "Укренерго" повідомили, що відновлення енергосистеми зараз є швидшим, ніж темпи її руйнувань.

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