РФ за найгіршого сценарію завдасть серії масованих ударів по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та по підстанціях, які з’єднують українську енергосистему з європейською.

Російська Федерація регулярно атакує українські об'єкти енергетики, після масштабного удару 23 листопада досі багато користувачів без світла та води.

Тож журналісти Forbes опублікували три варіанти блекауту зі звіту, який є в розпорядженні уряду.

Перший сценарій. Блекаут на Лівобережжі

За такого сценарію РФ завдає ударів по транзитних підстанціях, які передають електроенергію із заходу на схід країни та бʼє по електростанціях на Лівобережжі. Без світла за такого розвитку подій на 12 годин - добу залишаться Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також підконтрольні Україні частини Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Частково – Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська та Київська області разом з лівим берегом Києва.

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Другий сценарій. Блекаут всієї країни

Росія за такого сценарію атакує електростанції та підстанції по всій країні. Та Україна буде підключеною до європейської енергомережі, але доведеться сидіти без світла від 12 до 24 годин всій підконтрольній Києву території.

Третій сценарій. Блекаут всієї країни до 7 днів

РФ за найгіршого сценарію завдасть серії масованих ударів по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та по підстанціях, які з’єднують українську енергосистему з європейською. Ймовірна взагалі зупинка АЕС, їх не зможуть заживити протягом 2 годин. Тоді насамперед відновлять зʼєднання української та європейської енергосистем.

"Електроенергія пріоритетно йтиме на потреби комунальних служб та населення. До 7 днів може знадобитись, щоб відновити роботу атомних електростанцій. Тільки після цього буде заживлена промисловість", - описують журналісти Forbes найгірший сценарій блекауту в Україні.

Блекаут в Україні: загрожує чи ні

Росія завдає масованих ракетних атак по енергооб'єктах України, починаючи з 10 жовтня 2022 року. 15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми нашої країни з початку повномасштабної війни.

19 листопада Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову завдала масованого удару по енергосистемі України. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пережила блекаут. Наразі багато користувачів все ще без електро- та водопостачання.

Українців попередили, що за умови продовження ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури планові та аварійні відключення електроенергії в Україні можуть стати частішими та довшими.

22 листопада гендиректор енергопостачальної компанії YASNO (субхолдинг ДТЕК) Сергій Коваленко назвав малоймовірним виникнення в Україні "енергетичного апокаліпсису".

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