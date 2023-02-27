Зазначається, що вийти на довоєнний рівень безперебійності електропостачання в поточних умовах дуже важко.

На Одещині ліквідували аварію, через яку було знеструмлено Одесу та частину Одеського району. Як повідомляють в ДТЕК, після повного заживлення критичної інфраструктури електрику почали повертати в будівлі інших користувачів.

"НЕК Укренерго ліквідував аварію. Станом на 17:00 повністю заживлена вся критична інфраструктура, а о 17:37 наші спеціалісти розпочали відновлювати світло в домівках клієнтів.

Енергетики роблять все можливе, щоб повністю відновити світло в Одесі та Одеському районі найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що численні атаки РФ завдали величезної шкоди енергетичній сфері одеського регіону. Енергетики проводили ремонти, щоб оперативно відновити світло в домівках людей, іноді жертвуючи надійністю електропостачання.

"Тому випадки аварій – можливі. Вийти на довоєнний рівень безперебійності електропостачання в поточних умовах дуже важко", - повідомили у компанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, на Одещині через аварійне відключення високовольтної лінії зникло світло, вода, було призупинено роботу електротранспорту. Зокрема, без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район.

Ситуація зі світлом в Одесі: актуальне

Під час російського обстрілу 10 лютого були зафіксовано значні пошкодження в українській енергосфері. Зокрема окупанти влучали і по Одещині.

В обленерго заявили, що "зелена" енергетика допомогла зменшити кількість відключення електрики в Одесі.

25 лютого в "Укренерго" заявили про те, що стабілізування ситуації дозволяє не відключати електроенергію на Одещині.

Вас також можуть зацікавити новини: