Всі служби працюють над ліквідацією наслідків російських атак, зазначив прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що попри російську ракетну атаку українська енергосистема залишається стабільною.

Чиновник у Facebook подякував українським силам протиповітряної оборони, бо "це герої та справжній щит нашого неба".

"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країни. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені", - зазначив прем'єр.

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Шмигаль заявив, що "росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі".

"Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що РФ та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету.

Масована атака на Україну сьогодні - що трапилося

31 грудня у низці областей України та в Києві було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, тривога звучала в Запорізькій, Київській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській, та Черкаській областях.

Є "прильоти" у столиці України, в Запоріжжі, Миколаєві та у Хмельницькій області. Через супротивників є руйнування та багато постраждалих. За останніми даними, у Києві загинула одна особа.

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