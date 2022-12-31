Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, зазначили в ОП.

У Запоріжжі внаслідок удару російських окупантів пошкоджено житлові будинки.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, про це повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського.

"Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки", - написав він.

Відео дня

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що у місті зафіксували "приліт" ворожої ракети.

"В останній день року підлий ворог знову підступно атакував наше місто... Будь ласка, не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. Будьте дуже уважними і бережіть себе!" - зазначив він.

Масовий удар по Україні сьогодні - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 31 грудня, в окремих областях України та Києві було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Київській областях.

Окупанти запустили у повітряний простір України орієнтовно 20 ракет. Пізніше стало відомо про повторний запуск ворожих ракет.

У столиці України супротивники поцілили у готель. За останніми відомостями, у Києві загинула одна людина.

Вас також можуть зацікавити новини: