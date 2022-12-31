Мер столиці повідомив про вибухи у трьох районах міста.

У суботу, 31 грудня 2022 року, Росія влаштувала масовану атаку на низку міст України, серед них - Київ. Жителі столиці чули серію потужних вибухів.

Інформацію про вибухи у своєму Телеграм-каналі підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Він закликав залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - написав він.

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Крім того, вибухи сталися у Печерському та Голосіївському районах столиці, додав згодом Кличко. "Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники та медики слідують на місця", - йдеться у його повідомленні.

Пізніше в ОП заявили, що у Києві пошкодження отримав готельний об'єкт. Згодом додали, що у Солом'янському районі столиці уламки влучили у приватний будинок.

Станом на 14:35 Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула унаслідок ракетної атаки Росії. Кілька постраждалих.

"В Печерському районі, поблизу станції метро "Палац України" — влучання в готель", — уточнили у КМВА.

Фото й відео наслідків російського удару по готелю у Києві показали в Офісі президента України:

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляє, що є загроза повторних ракетних обстрілів та ударів дронами. Перебувайте в безпечних місцях.

Оновлено 15:10. Віталій Кличко уточнив, що під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики.

Оновлено 15:33. На цю годину до медзакладів столиці госпіталізували вже 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ, заявив мер Києва Кличко.

Оновлено 15:51. У Києві та області працює ППО.

15:57. У районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога. Працює наша ППО.

15:58. У КМВА уточнили, що унаслідок ракетної атаки на столицю 1 людина загинула, 16 постраждали.

16:11. Різних ступенів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл у Солом‘янському районі столиці, одна - в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає, каже Кличко.

!!! 16:12. Мер Києва заявив, що внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

Масована ракетна атака Росії на Україну 31.12.2022

Напередодні Нового року Російська Федерація завдала серії ударів по низці українських міст. Спочатку повідомлялося про роботу ППО, але пізніше з'явилася інформація і про "прильоти".

Так, вибухи пролунали у Києві, Хмельницькому, Миколаєві, Житомирі, Харківській та Вінницькій областях.

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