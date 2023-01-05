Російська нафта за рік подешевшала майже в півтора рази.

У грудні 2022 року середня ціна головної марки російської нафти Urals опустилася до 50,5 доларів за барель. Про це повідомляє Міністерство фінансів Росії.

"Середня ціна на нафту марки Urals у грудні 2022 року склалася у розмірі $50,47 за барель, що в 1,44 рази нижче, ніж у грудні 2021 року ($72,71 за барель)", – йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що це помітно менше від так званої "стелі ціни", яку встановили західні країни на весь російський нафтовий експерт.

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Нафтові санкції проти Росії

На початку грудня почало діяти європейське ембарго на купівлю нафти в Росії - всі країни ЄС, крім Угорщини, Чехії та Словаччини, перейшли на інших постачальників. Щоб Росія не могла компенсувати втрату європейського ринку за рахунок продажу нафти в інші країни, було введено "стелю ціни".

Це означає, що західні компанії, які домінують на глобальному ринку транспортних, страхових і банківських послуг, не будуть обслуговувати угоди з російською нафтою при поставках в треті країни, якщо ця нафта продається дорожче від "стелі" в 60 доларів.

Тоді Кремль в якості відповіді вирішив формально заборонити поставки нафти в ті країни, які дотримуються норми про стелю ціни. Однак, як видно навіть за російською офіційною статистикою, на практиці російська нафта експортується в Азію і Африку за ціною помітно нижчою від стелі.

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