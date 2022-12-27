Підписаний Путіним указ буде діяти до початку липня наступного року.

Влада Російської Федерації придумала санкції у відповідь на запроваджену Заходом максимальну вартість нафти з РФ.

Російський президент Володимир Путін у вівторок, 27 грудня, підписав указ про застосування спеціальних економічних заходів у паливно-енергетичній сфері у зв'язку зі встановленням низкою держав граничної ціни на російські нафту і нафтопродукти, йдеться на сайті Кремля.

Указом поставки російських нафти і нафтопродуктів забороняються іноземним юридичним і фізичним особам, якщо в контрактах передбачено запровадження стелі вартості.

Відео дня

"Поставки російських нафти і нафтопродуктів, здійснення яких заборонено відповідно до цього указу, можуть здійснюватися на підставі спеціального рішення президента Російської Федерації", - наголошується у документі.

Указ набирає чинності з 1 лютого 2023 року та діятиме до 1 липня.

Запровадження граничної ціни на російську нафту - що потрібно знати

Україна просила Захід допомогти зменшити дохід РФ від продажу нафти, оскільки ця держава використовує кошти, зокрема, для ведення повномасштабної війни проти нашої держави.

3 грудня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з РФ, на рівні 60 доларів за барель. Примітно, що 30 листопада в російському Приморську нафту відвантажували за ціною $48 за барель.

Президент Володимир Зеленський був незадоволений рішенням влади ЄС і назвав таку граничну ціну на російську нафту цілком комфортною для бюджету РФ.

Максимальну ціну на російську нафту слідом за ЄС запровадили і країни "Великої сімки" (G7 - США, Канада, Японію, Франція, Британія, Німеччина, Італія).

Вас також можуть зацікавити новини: