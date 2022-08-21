Рішення було ухвалено після візиту делегації Судану до Москви 17-19 серпня.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну видобувна компанія країни-окупанта "Зарубежнефть" отримає доступ до нових родовищ в Судані.

Про це заявив представник міністерства нафти Судану аль-Тахір Абуль-Хасан, повідомляє Sudan Tribune.

Рішення було ухвалено після візиту делегації Судану до Москви 17-19 серпня.

"Ми обговорювали пропозицію "Зарубежнефти" щодо інвестицій в Судан. Раніше ми надавали кілька нафтових блоків для розробки, а тепер додали ще більше в регіонах з газовим і нафтовим потенціалом", – сказав аль-Тахір Абуль-Хасан.

Суданський уряд має намір до жовтня передати Росії інформацію, необхідну для вивчення цих регіонів.

Війна в Україні та позиція Судану:

21 липня 2022 року набув чинності новий пакет санкцій проти Росії. Європа заявила, що більше не купуватиме російське золото.

30 липня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські літаки таємно контрабандою вивозять незаконно здобуте в Судані золото. Гроші йдуть на фінансування війни в Україні.

За інформацією CNN за останні півтора року в Росію вирушили 16 літаків з контрабандою. Золото перевозили під виглядом інших товарів, зокрема печива. Опікується видобутком і перевезенням близький до Путіна олігарх Євген Пригожин.

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