Наслідки голодування Сенцова дійшли і до мозку – сестра

Сенцов сподівається зробити ще що-небудь, щоб заслужити премію імені Сахарова.

Під час голодовки у незаконно засудженого Росією українського режисера Олега Сенцова постраждали всі внутрішні органи: збільшена печінка, нирки майже відмовили, виникли проблеми з кишечником і шлунком, почалися аритмія, ішемія, гіпоксія, наслідки дійшли й до мозку.

Про це повідомила його сестра Наталя Каплан під час виступу в Страсбурзі на церемонії вручення премії Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова, лауреатом якої цього року став Сенцов.

«Зараз Олег перебуває в одній з північних в'язниць світу. Це колонія суворого режиму на півострові Ямал. Відправити жителя півдня в Арктику - це окреме катування. Дуже скоро Олег там почав втрачати волосся, почали кришитися зуби, але Олег - людина, яка не може здатися й просто тихо сидіти, він борець за натурою. І єдиний метод боротьби, який він побачив - це голодовка», - заявила його сестра.

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Каплан нагадала, що 14 травня 2018 року він оголосив голодовку. Сенцов був згоден її припинити, коли з російських в'язниць і в'язниць в окупованому Криму випустять усіх українських політв'язнів, яких тоді, за найскромнішими підрахунками, було 79 осіб.

«Під час голодовки й без того підірване здоров'я Олега почало стрімко погіршуватися. Близькі побоювалися за його життя. А, знаючи Олега, розуміли, що переконати його неможливо, він піде до кінця, до смертельного кінця. Постраждали всі органи: збільшена печінка, нирки майже відмовили, проблеми з кишечником і шлунком, почалася аритмія та ішемія. Внутрішні органи не отримували достатню кількість кисню, почалася гіпоксія, наслідки дійшли й до мозку», - розповіла вона.

Каплан зазначила, що для того, аби уникнути примусового годування, Олег погодився на медикаментозне підтримання, але його стан все одно щодня погіршувався.

«5 жовтня, після 145 днів голодовки, Сенцов її припинив. Причиною стала заява співробітників ФСВП про застосування до нього примусового годування. Олег розумів, що голодовка все одно припиниться, але в нього був вибір - знову зазнати катувань, лежати скутим із засунутою в ніс трубкою або припиняти самостійно. Аби уникнути страждань, він обрав другий шлях», - повідомила сестра Сенцова.

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Вона зазначила, що за всі 145 днів не звільнено жодного українського політв'язня, але це не означає, що Олег програв.

«Завдяки його вчинку про репресії з боку Росії заговорив увесь світ, Олег привернув величезну увагу до теми українських політв'язнів. Він уже переміг», - підкреслила Каплан.

У своєму листі, який зачитала Каплан під час церемонії вручення премії Сахарова, Сенцов заявив, що сподівається зробити ще що-небудь, щоб заслужити премію імені Сахарова.

«Шановні пані та панове, я не можу зараз бути присутнім в цьому залі, але ви можете почути мої слова, навіть якщо їх скаже хтось інший. Слово – це головний інструмент людини, а часто єдиний, особливо, коли в нього забрали все інше», - заявив Сенцов.

Він підкреслив, що «неважливо, як ти помреш, важливо за що».

«Сучасність часто несправедлива, але історія справедлива завжди. Історія ставить все на свої місця і називає своїми іменами. Хто падає вниз на сміттєву купу під прокляттями народу, під уламками пам’ятників самому собі, а хтось, кого раніше зневажали та переслідували після смерті, посідає достойне місце в історії і його іменем називають вулиці, кораблі, премії, наприклад цю. Андрій Сахаров - це безумовно людина, на яку варто рівнятися, і стояти навіть десь трохи поруч з ним - це вже велика честь для мене. Він дуже високо підняв планку освіченості і таланту, інтелігентності та вихованості, гідності і гуманізму. Але я сподіваюся, що я ще зможу, встигну щось зробити для того, щоб відчути, що я заслужив цю нагороду», - написав Сенцов.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, потім його вивезли в Росію. В серпні 2015 року режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Сенцов відбуває термін в колонії "Білий ведмідь" на Ямалі. 14 травня 2018 року він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. На початку жовтня Сенцов припинив голодовку. У своєму листі режисер зазначив, що в разі продовження голодовки до нього через критичний стан застосували б примусове годування.

9 грудня адвокат Дінзе повідомив, що у Сенцова внаслідок голодовки виявлено «органічне ураження серця, печінки та нирок».

25 жовтня Сенцову була присуджена премія Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. Церемонія нагородження відбулася сьогодні, 12 грудня, в Страсбурзі.