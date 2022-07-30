Експорт золота почався через кілька днів після початку війни.

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що російські літаки таємно контрабандою вивозять незаконно видобуте в Судані золото. Гроші йдуть на фінансування війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що через кілька днів після нападу РФ на Україну російський вантажний літак незаконно вивіз зі столиці Судану близько тонни золота. Його сховали під коробками з печивом.

Всього відомо про як мінімум 16 вильотів російських літаків з контрабандою золота.

Взамін на золото Москва надала політичну і військову підтримку все більш непопулярному військовому керівництву Судану, яке жорстоко пригнічує демократичний рух в країні.

Колишні і нинішні офіційні особи США розповіли, що Росія підтримала військовий переворот в Судані в 2021 році, в результаті якого було повалено перехідний цивільний уряд.

"Ми давно знаємо, що Росія експлуатує природні ресурси Судану. Щоб зберегти доступ до цих ресурсів, Росія заохочувала військовий переворот. Оскільки решта світу зімкнулася навколо, вони багато виграють від цих відносин з суданськими генералами і від допомоги генералам залишатися при владі", - розповіло одне з джерел.

Додається, що за схемою експорту золота стоїть російський олігарх Євген Пригожин.

Як раніше повідомляв УНІАН, Європа більше не купуватиме російське золото. Це пов'язано з новим пакетом антиросійських санкцій.

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