Званням «Людина року» за версією Time нагородили групу журналістів (фото)

Серед володарів титулу - убитий в саудівському консульстві на території Стамбула кореспондент американського видання The Washington Post Джамаль Хашоггі.

Авторитетний журнал Time назвав "Людини року" - звання отримала група журналістів, в тому числі - вбитий Джамаль Хашоггі.

Про це повідомляє Time.

Також титул отримала американська газета Capital Gazette,на редакцію якої в червні було скоєно збройний напад, журналісти Марія Ресса, Ва Лон і К'я Со Оо.

«Час виділити групу журналістів, які мають одну спільну рису: вони стали мішенню через свою роботу. Для них прагнення докопатися до істини означало в'язницю і переслідування. А в деяких випадках і смерть», — йдеться в повідомленні телеканалу NBC.

"За величезний ризик у розкритті великої правди, за недосконалий, але значний пошук фактів, за сміливість говорити і говорити голосно захисники – Джамаль Хашоггі, видання Capital Gazette, Марія Ресса, Ва Лон і К'я Со Оо визнаються людиною року", - йдеться в матеріалі Time.

Марія Ресса - філіппінська журналістка CNN, експерт з глобального тероризму. Журналісти Reuters Ва Лон і К'я Со Оо у вересні були засуджені до семирічного ув'язнення владою М'янми за порушення закону про державну таємницю. Репортери розслідували діяльність уряду М'янми в штаті Ракхайн, де силовики ведуть операцію проти народності рохінджа, що сповідує іслам.

Цю операцію міжнародне співтовариство визнало військовим злочином на релігійному та етнічному ґрунті.

Головний редактор видання Едвард Фелсенталь підкреслив, що вперше Time обрав людиною року того, кого вже немає в живих (Джамая Хашоггі, - ред.).

Також він підкреслив, що в номері журналу, присвяченому людині року, кілька обкладинок, на яких розміщені знімки журналістів Capital Gazette, журналістки з Філіппін Марії Ресси, репортерів Ва Лоуна і К'я Со Оо.

Why TIME chose the Guardians as Person of the Year 2018 #TIMEPOYhttps://t.co/IiJXexu0fZpic.twitter.com/j3TRIWyk0c — TIME (@TIME) December 11, 2018

Другий рядок у списку зайняв президент США Дональд Трамп, третій - спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує справу про втручання Росії у президентські вибори в США і можливу змову Трампа з РФ.

Нагадаємо, в шорт-лист претендентів на звання "Людини року-2018" за версією Time входили дружина британського принца Гаррі Меган Маркл, Володимир Путін, президент Республіки Корея Мун Чже Ін і збірний образ мігрантів - дітей і батьків "Розділені сім'ї".

Саудівський журналіст Джамаль Хашоггі опинився в списку посмертно.

Хашоггі був відомий як жорсткий критик політики королівської династії Саудівської Аравії, він пропав безвісти під час відвідування генконсульства країни в Туреччині 2 жовтня. Його вбили і розчленували в жовтні у генконсульстві Туреччини в Стамбулі. Смерть Хашоггі "викликала протести з боку міжнародного співтовариства і привернула пильну увагу до саудівського режиму".

Генеральний прокурор Саудівської Аравії шейх Сауд аль-Муаджиб заявив, що звинувачення у справі Хашоггі були висунуті стосовно 11 осіб, всього в рамках розслідування затримана 21 людина.

Жорстоке вбивство Хашоггі, відомого критика наслідного принца, викликало осуд з боку міжнародного співтовариства, включаючи багатьох політиків і посадових осіб у США.