Москва продовжує заробляти всупереч санкціям.

Доходи Росії від продажу нафти і газу у квітні майже подвояться порівняно з попереднім роком і становитимуть 14 мільярдів доларів. Це стало можливим завдяки зростанню цін.

Видання Reuters пише, що нинішня ситуація лише підкреслює труднощі, з якими стикаються західні країни, що прагнуть обмежити доходи Кремля і придушити його військову міць.

Прогнозований квітневий стрибок нафтових доходів Росії у відсотковому вираженні більший, ніж 30% зростання, очікуване за весь 2024 рік. Прогнозована виручка Росії від продажу нафти і газу в квітні складе 1,292 трильйона рублів або 14 мільярдів доларів, що на 648 мільярдів рублів більше, ніж у квітні 2023 року, і трохи менше, ніж 1,308 трильйона рублів у березні 2024 року.

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Доходи від продажу нафти і газу мають вирішальне значення для економіки Росії, орієнтованої на сировинні товари, і для фінансування війни проти України.

Дефіцит російського бюджету за перші три місяці цього року скоротився до 607 мільярдів рублів, або 0,3 % валового внутрішнього продукту (ВВП), чому сприяло відновлення доходів від продажу енергоносіїв.

Загалом на 2024 рік уряд заклав до бюджету 11,5 трильйона рублів доходів від продажу нафти і газу, що на 30% більше, ніж 2023 року, і відвертає 24% падіння того року через зниження цін на нафту та експорту газу.

Санкції проти Росії - чи є ефект

У Фонді Карнегі вважають, що економіка Росії може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати. Російська економіка все ще сильна, незважаючи на зростання військових витрат і західні торговельні обмеження.

Тільки російський Ощадбанк повинен виплатити 752 мільярди рублів, а це 8 мільярдів доларів, у вигляді дивідендів, половина з яких надійде безпосередньо в російський бюджет.

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