Сергій Нагорняк зазначив, що ринкова ціна на електроенергію сягає 7-8 грн за кіловат.

В Україні наразі немає передумов для підвищення тарифів на електроенергію. Уряд розширив список категорій громадян, яким отримують електроенергію за пільговим тарифом.

"Зараз ринкова ціна на електроенергію досягає 7-8 грн за кіловат, і державні енергокомпанії частково недоотримують прибуток, але вони продають електроенергію на ринку для приватних і державних компаній, тому цих грошей вистачає, щоб покрити собівартість і отримати прибуток", - пояснив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Сергій Нагорняк.

При цьому він вказав, що з 1 січня в Україні розширили категорії населення, які можуть отримувати електроенергію за пільговим тарифом.

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"Це співвласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми з теплопостачанням. Уряд вніс зміни до постанови, і мешканці таких будинків можуть платити за електроенергію 2 грн 64 коп. за кіловат до кінця квітня 2025 року. Також той, хто має двозонний лічильник, може платити в нічний час по 1 грн 32 коп. за кіловат. Такі самі тарифи діють для громадян, які встановили електричні котли", - нагадав нардеп.

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Постанова Кабміну №632 від 31.05.2024 встановлює для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію в 4,32 грн/кВт∙год.

Зі свого боку міністр енергетики України Герман Галущенко у відповіді на запит нардепа Олексія Кучеренка уточнив, що тариф на електроенергію не переглядатимуть до 30 квітня 2025 року.

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