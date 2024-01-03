Герман Галущенко зазначив, що Україна має намір нарощувати потужності.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, чи будуть підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24. Він зазначив, що подібні кроки не плануються.

Він зазначив, що цього року Україна нарощуватиме потужності генерації, а "важливим інструментом" для цього стануть децентралізація, збільшення частки газотурбінних і газопоршневих установок, сонячної та вітрової генерації.

"Що стосується ремонту об'єктів енергосистеми після російських ударів, то на сьогодні вже відновлено понад 2 ГВт потужностей енергосистеми", - підсумував Галущенко в ефірі національного телемарафону

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Тарифи на світло в Україні - останні новини

Кабінет Міністрів України продовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року. Таким чином, уряд зберіг незмінними тарифи на електроенергію до кінця квітня.

Для побутових споживачів ціна електрики залишиться на рівні 2,64 грн за кВт/год, що дозволить не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону.

Хоча раніше народний депутат, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун заявила, що впровадження механізму імпортного ВСО посилить боргову кризу у сфері енергетики.

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