Герман Галущенко зазначив, що дефіцит становить близько 1% споживання.

Міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував ситуацію з дефіцитом енергосистеми. Він зазначив, що відключення світла українцям поки не загрожують.

"Ніяких відключень не було. Тому дійсно, перш за все, через втрату генерації, похолодання і зростання споживання, ми спостерігали в певні дні дефіцит", - заявив чиновник в ефірі телемарафону.

За його словами, дефіцит становить близько 1% споживання, а це не критичний показник.

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"Тут ключове, що ми повинні забезпечити людей світлом. І в принципі, людей не повинно цікавити, як ми вирішуємо питання з дефіцитом. Основне треба розуміти, що відключень не було і не планується", - підкреслив Галущенко.

Відключення світла в Україні - яка ситуація в енергосистемі

9 грудня в "Укренерго" заявили про важку ситуацію в енергосистемі - для покриття споживання електрики немає вільних потужностей генерації. Для уникнення відключень компанія змушена була залучити аварійну допомогу від Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт.

При цьому міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на даний момент немає передумов для блекаутів.

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