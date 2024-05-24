За словами Галущенко, наразі проводяться остаточні розрахунки.

До кінця травня буде ухвалено рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у Верховній Раді України під час години запитань до уряду.

"Це питання розглядається. Сьогодні проводимо остаточні розрахунки. Рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня", – підкреслив він.

За його словами, рішення буде ухвалено протягом наступного тижня і буде враховуватися обсяги споживання електроенергії. "Ми розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший. Буде диференціація в залежності від обсягу споживання електроенергії", – наголосив Галущенко.

Він зазначив, що сьогодні рівень тарифів, особливо враховуючи знищення енергосистеми через обстріли ворога, не покриває навіть собівартості виробництва.

Відповідаючи на запитання з приводу того, доки триватиме планове відключення електроенергії, Галущенко зазначив, що це залежить від кількох факторів. "Внаслідок атак на енергосистему з 22 березня ми станом на зараз втратили більше 8 гігават генеруючих потужностей в системі. Це величезний обсяг", – сказав він.

За словами міністра, все тепер залежатиме від того, як швидко проходитиме відновлення втрачених потужностей і від впливу нових атак Росії на українську енергосистему.

"Питання відключення чи не відключення електроенергії буде залежати від того, як ми зможемо повернути всю втрачену генерацію. Давайте відверто про це говорити: буде залежати і від рівня наступних ворожих атак. Ми знаємо, що вони будуть, що вони планують атакувати нашу енергосистему. І все залежати від впливу цих атак на українську енергосистему. Відповідно, прогнозувати наслідки зараз складно. Будемо сподіватися, що вони будуть мінімальні, і від цього буде залежати відповідь на це питання", – наголосив Галущенко.

Проблеми в енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, в березні 2024 року російські окупанти здійснили наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Він зазначив, що Росія намагається спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми України. Після цього було ще кілька атак на українську енергосистему.

У травні в Україні почалися відключення електроенергії. Експерти стверджують, що літня спека може тільки погіршити ситуація з енергозабезпеченням. Однак найважче чекає взимку.

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