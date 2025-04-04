"Чорне золото" падає разом зі світовими ринками.

Ціни на нафту в п'ятницю, 4 квітня, досягли найнижчого рівня від середини пандемії коронавірусу 2021 року. Падіння "чорного золота" спричинене шквалом нових мит президента США Дональда Трампа і збільшенням видобутку в групі ОПЕК+.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3,48 долара, або на 5%, до 66,66 долара за барель, а на американську нафту West Texas Intermediate впали на 3,55 долара, або на 5,3%, до 63,40 долара. Обидва показники на шляху до найбільших тижневих втрат у відсотковому вираженні за півроку.

Однією з причин розпродажу нафти стало рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників збільшити видобуток. Тепер група має намір повернути на ринок 411 000 барелів на день у травні, порівняно з раніше запланованими 135 000 барелями.

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Імпорт нафти, газу і продуктів нафтопереробки звільнено від нових масштабних мит Трампа, але ця політика може призвести до зростання інфляції, уповільнення економічного зростання і загострення торговельних суперечок, що вплине на ціни на нафту.

Аналітики Goldman Sachs відреагували на це різким зниженням своїх цільових показників на грудень 2025 року для Brent і WTI на 5 доларів до 66 і 62 доларів відповідно.

Однак аналітики Rystad Energy вважають, що ціни на нафту можуть відновитися найближчими місяцями.

"В умовах потенційних перебоїв з поставками, викликаних санкціями і митами - як для продавців, так і для покупців, - ціни на нафту навряд чи надовго залишаться нижчими за 70 доларів", - сказав глава відділу сировинних ринків Rystad Energy Мукеш Сахдев.

Ціни на нафту і мита Трампа

Група ОПЕК+ погодилася на більш значне, ніж очікувалося, збільшення поставок нафти в травні. Це рішення посилило ще більше знизило ціни на нафту, викликане митами президента Дональда Трампа.

Країни по всьому світу приготувалися до заходів у відповідь після того, як Трамп підняв тарифні бар'єри до найвищого рівня за більш ніж століття, що призвело до різкого падіння світових фінансових ринків. Зі свого боку Китай оголосив, що з 10 квітня запровадить додаткові мита в розмірі 34% на всі американські товари.

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