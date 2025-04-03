Інвестори кинулися шукати "тихі гавані".

У четвер, 3 квітня, акції на світових ринках впали, а інвестори звернули свою пильну увагу на облігації, золото та ієну. Вони побоюються, що нові мита президента США Дональда Трампа посилять торговельну війну, яка загрожує ввергнути світ у рецесію.

Видання Reuters пише, що долар впав до шестимісячного мінімуму разом із прибутковістю американських облігацій після того, як Трамп запровадив нові мита, які підвищили податки на імпорт до найвищого рівня за останні сто років.

Ф'ючерси на Nasdaq впали на 3,2%, європейські ф'ючерси знизилися майже на 2%, а індекс Nikkei впав на 3% у Токіо, сягнувши восьмимісячних мінімумів, та спричинив великі втрати по всій Азії.

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Ринкова капіталізація компанії Apple впала більш ніж на 240 мільярдів доларів, а її акції подешевшали на 7% під час позабіржових торгів. Ринкова капіталізація Nvidia впала на 5,6%, або на 153 млрд доларів.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США впала більш ніж на 15 базисних пунктів до п'ятимісячного мінімуму в 4,04%, а ринки оцінили вищу ймовірність зниження відсоткових ставок, навіть незважаючи на те, що мита можуть призвести до різкого зростання інфляції в США.

"Мита вплинуть на економіку США, на ціни і на пропозицію", - сказав Тай Хуей, головний стратег з ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону в J.P. Morgan Asset Management. "А потім невизначеність щодо бізнесу і споживачів, і обидва ці фактори можуть стати проблемою для зростання".

За даними агентства Fitch Ratings, ефективна ставка податку на імпорт у США за часів Трампа зросла до 22% з 2,5% у 2024 році, досягнувши рівня, який востаннє спостерігався приблизно в 1910 році.

Напередодні обіцяних заходів у відповідь з боку Китаю і Європи інвестори звернули свою увагу на так звані "тихі гавані".

Нафта впала більш ніж на 2%, внаслідок чого ф'ючерси на Brent досягли позначки 73,28 долара за барель. При цьому євро зріс на 0,6% до 1,0912 долара.

Золото досягло рекордної позначки вище 3160 доларів за унцію, а японська ієна підскочила більш ніж на 1% до 147,29 за долар, оскільки валютні трейдери шукали безпечні місця за межами доларового ринку.

Китай поки що тримає свою валюту відносно стабільною, стримуючи падіння юаня до 0,4%, незважаючи на мита, що перевищують 50% на китайський експорт. Внутрішня економіка Китаю і надія на підтримку з боку Пекіна обмежили втрати в гонконгських акціях до 1,5% і в шанхайських до 0,5%.

Торгова війна Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення базових 10%-их мит на імпорт і набагато вищих мит для деяких торгових партнерів, особливо в Азії. Так, Китай обклали митом у 34%, Японію - 24%, В'єтнам - 46%, Південну Корею - 25%, а Європейський союз - 20%.

Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан у країні, щоб захистити суверенітет і зміцнити національну та економічну безпеку.

Зі свого боку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа готова відповісти на введення жорстких торгових мит з боку США.

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