На думку експертів, імовірність рецесії підскочила до 60%.

Мита президента США Дональда Трампа можуть спровокувати глобальну рецесію. Аналітики JPMorgan підвищили можливість розвитку такого сценарію до 60%.

Видання Wall Street Journal пише, що глобальна рецесія скоріше станеться, ніж не станеться цього року, завдяки ухваленим митам з боку США. До оголошення глобальних мит Трампа така ймовірність становила 40%.

Плани адміністрації, найімовірніше, призведуть до підвищення тарифів у США на 20 відсоткових пунктів, вважають аналітики. Останнє настільки значне підвищення мит 1968 року призвело до рецесії, кажуть економісти.

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На думку аналітиків, відповідні мита інших країн, ослаблення ділових настроїв у США і перебої в ланцюжках поставок погіршать ситуацію. Виробник джипів Stellantis уже зупинив виробництво на своїх автоскладальних заводах у Мексиці та Канаді.

Сценарій, за якого США увійдуть у рецесію, а решта світу залишиться осторонь, також можливий, але менш імовірний, вважають експерти.

Нові мита Трампа - головні новини

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит, чим викликав жорстку реакцію у відповідь.

Аналітики з Центру економічної стратегії зазначили, що мита Трампа можуть спричинити торговельну війну, підвищення цін і зниження глобальної економічної ефективності, а також відвернути увагу Заходу від підтримки України.

Варто зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон закликав бізнес відмовитися від інвестицій в американську економіку.

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