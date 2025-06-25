Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що слова Трампа не відображають нову політику.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай може купувати іранську нафту після того, як Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню. У Білому домі заявили, що це не означає послаблення американських санкцій.

"Китай тепер може продовжувати купувати нафту в Ірану. Сподіваюся, що вони купуватимуть її у великих кількостях і у США", - цитує Трампа видання Reuters.

Президент США звернув увагу на те, що Іран досі не робив спроб закрити Ормузьку протоку для нафтових танкерів, оскільки це було б проблемою для Китаю - найбільшого імпортера іранської нафти.

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"Президент продовжує закликати Китай і всі країни імпортувати нашу нафту, а не іранську нафту в порушення санкцій США", - зазначило джерело.

Будь-яке послаблення санкцій щодо Ірану означатиме зміну політики США після того, як у лютому Трамп заявив, що відновить тиск на Тегеран, щоб зупинити експорт іранської нафти через його ядерну програму і фінансування бойовиків на Близькому Сході.

"Зелене світло, дане президентом Трампом Китаю на продовження закупівель іранської нафти, відображає повернення до слабких стандартів застосування санкцій", - сказав колишній співробітник ЦРУ, генеральний директор Rapidan Energy Group Скотт Моделл.

За його словами, американський лідер, імовірно, не скасує санкції перед майбутніми переговорами між США та Іраном щодо ядерної програми, щоб не втратити важелів тиску.

Іранська нафта становить приблизно 13,6% від обсягу закупівель нафти Пекіном цьогоріч, а барелі зі знижкою - рятувальне коло для незалежних нафтопереробних заводів, які відчувають тиск на маржу. Американська нафта становить лише 2% від імпорту Китаю, а 10%-ве мито Пекіна на неї стримує закупівлі.

Санкції проти іранської нафти - останні новини

Президент США Дональд Трамп пригрозив вторинними санкціями країнам, які купують нафту в Ірану. За його словами, "всі закупівлі іранської нафти або нафтохімічної продукції мають бути припинені негайно".

Пізніше Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох китайських компаній та інших суб'єктів, які, на думку відомства, причетні до купівлі іранської нафти на мільйони доларів.

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