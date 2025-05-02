Американський лідер застерігає країни від купівлі іранської нафти.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив вторинними санкціями країнам, які купуватимуть нафту в Ірану.

Відповідну заяву він опублікував у соцмережі Truth Social. За словами американського лідера, "всі закупівлі іранської нафти або нафтохімічної продукції мають бути припинені негайно".

"Будь-яка країна або особа, яка купує будь-яку кількість нафти або нафтохімічної продукції з Ірану, буде негайно піддана вторинним санкціям. Їм буде заборонено вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки в будь-який спосіб, в будь-якій формі", – наголосив Трамп.

Відео дня

Варто зазначити, що у такий спосіб президент США вдарив по одному з ключових джерел доходів Ірану на тлі доволі непростих відносин між Вашингтоном і Тегераном. У квітні видання Financial Times писало, що експорт іранської нафти сягнув шестирічного максимуму. Це забезпечує приріст економіки країни на $35 млрд на рік.

Іран і США

Останніми місяцями Сполучені Штати Америки намагаються домогтися згортання ядерної програми Ірану. Зокрема, Трамп погрожував військовими діями. Американський лідер наполягає, що Іран не може мати ядерної зброї:

"Іран не може мати ядерної зброї. І якщо переговори не будуть успішними, я думаю, що це буде дуже поганий день для Ірану", – заявив він.

У квітні видання The Guardian писало, що в рамках зусиль щодо згортання ядерної програми Ірану США запропонували йому віддати запаси збагаченого урану іншим країнам – до прикладу, Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: