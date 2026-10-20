США хочуть вивести сотні танкерів з 'тіньового флоту' без скасування санкцій, - Bloomberg

У світовому "тіньовому флоті" підсанкційних танкерів налічується близько 1600 суден.

Адміністрація президента США Дональда Трампа надає дозвіл на продаж танкерів, що підпали під санкції, щоб вони могли легально перевозити нафту, повідомив міністр енергетики США Кріс Райт, пише Bloomberg.

За словами Райта, уряд США співпрацює з інвесторами, які купують виведені з експлуатації танкерні судна, що перебувають під санкціями, відновлюють їх і використовують для перевезення нафти, яка не підпадає під санкції.

"Ми збираємося перевести частину суден із того, що я називаю "флотом поганих хлопців", до "флоту хороших хлопців". Вони більше не перевозитимуть нафту, на яку накладено санкції", - зазначив Райт.

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За даними Bloomberg, ці коментарі стали першим детальним публічним поясненням адміністрації Трампа щодо використання санкційних танкерів. Вашингтон прагне збільшити кількість суден для перевезення нафти та наростити пропозицію, порушену війною в Ірані та фактичним закриттям Ормузької протоки.

Райт повідомив, що адміністрація Трампа запроваджує процедуру схвалення, за якої суднам надаватимуть легальний статус. Він відкинув припущення, що США просто знімають санкції з танкерів, які перевозили нафту з таких країн, як Росія чи Іран.

"Ми перетворюємо "темні" танкери на легальні. Жодного зняття санкцій немає", - зазначив Райт.

Як відмічає Bloomberg, цей крок збігається з часом, коли республіканці в США стикаються з виборцями, стурбованими зростанням цін на пальне, за кілька тижнів до проміжних виборів. Ціни на бензин і дизель різко зросли після конфлікту на Близькому Сході, що стало додатковою проблемою для виборців, які вже переймаються доступністю товарів і послуг.

За оцінками Райта, у світовому "тіньовому флоті" санкційних танкерів налічується близько 1600 суден. Зусилля адміністрації Трампа з їх легалізації можуть зрештою додати до легітимного флоту "десятки" або навіть "сотні" танкерів.

Небезпека транспортування нафти через протоку призвела до стрімкого зростання вартості перевезень. Доставка нафти з Перської затоки до Східної Азії коштує вшестеро дорожче, ніж до початку конфлікту.

За даними Signal Ocean, понад 40% світового флоту з приблизно 850 надвеликих нафтових танкерів (VLCC) зараз перебувають у Перській затоці або за кілька днів ходу від неї.

Тіньовий флот - останні новини

Газета Financial Times писала, що мережа російських нафтових танкерів "тіньового флоту" в Чорному морі використовує складну схему підміни місцезнаходження, щоб приховати рейси та знизити ризик атак. Тоді повідомлялося, що щонайменше 12 танкерів, що перебувають під санкціями, використовували ідентичні пристрої для передачі фальшивих, "заморожених" даних про місцезнаходження, перебуваючи за сотні миль від берега.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі військово-морські сили затримали танкер DF Peak, який пов’язують із російським тіньовим флотом. Судно підозрюють у використанні неправдивого прапора та перевезенні пального в обхід міжнародних обмежень.

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