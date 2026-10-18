Росія придумала новий спосіб ховати 'тіньовий флот' у Чорному морі, – FT

Російські танкери фальсифікують своє місцезнаходження, створюючи враження, ніби вони перебувають у двох місцях одночасно.

Мережа російських нафтових танкерів "тіньового флоту" в Чорному морі використовує складну схему підміни місцезнаходження, щоб приховати рейси та знизити ризик атак.

Як повідомляє Financial Times, щонайменше 12 танкерів, що перебувають під санкціями, використовували ідентичні пристрої для передачі фальшивих, "заморожених" даних про місцезнаходження, перебуваючи за сотні миль від берега.

За словами Оллі Баллінджера, фахівця з відстеження тіньового флоту з Університетського коледжу Лондона, шість із цих суден одночасно передавали два види координат через систему автоматичної ідентифікації (AIS) протягом останніх місяців, створюючи враження, що вони перебувають у двох місцях одночасно.

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Ця остання схема вирізняється тим, що судна, судячи з усього, використовують один і той самий метод та обладнання, що вказує на скоординовану систему, а не на окремі випадки підміни сигналів, зазначає FT.

Баллінджер виявив, що подвійне позиціонування особливо часто використовувалося під час виходу танкерів із Чорного моря через Босфор, де турецька влада вимагає від суден передавати координати під час проходження вузькою водною магістраллю за допомогою буксирів. У таких випадках судна на короткий час вмикали свою справжню супутникову систему AIS під час транзиту, продовжуючи при цьому передавати другу, зафіксовану координату поблизу гирла Босфору.

Як приклад наводиться танкер "Піроп" (Pirop), що ходить під російським прапором: 27 серпня судно передавало дані про своє місцезнаходження в районі протоки Босфор, одночасно транслюючи сигнал, згідно з яким воно перебувало приблизно за 800 км звідти – біля узбережжя Туреччини. На використання одних і тих самих пристроїв вказували й інші ознаки: повторне застосування ідентичних координат, а також той факт, що передача даних про місцезнаходження припинялася в один і той самий час.

РФ змінює систему управління флотом

Мішель Візе Бокманн, старший аналітик компанії Windward, що спеціалізується на морській аналітиці, повідомляє, що в період з липня по вересень понад 80 суден перейшли під російський прапор. За її словами, це найяскравіша ознака того, що Москва має намір посилити контроль над судноплавством і логістикою – особливо на тлі того, як за останні два з половиною роки регулятори ЄС і Великої Британії ввели санкції щодо майже 700 танкерів, що перевозять російську нафту та газ.

За оцінками Windward, "тіньовий флот" налічує 1229 суден дедвейтом понад 20 000 тонн, причому понад три чверті з них перебувають під санкціями США, Великої Британії або Євросоюзу.

США послаблюють санкції проти Росії

Раніше Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним щодо поставок дизельного палива на американський ринок. Зокрема, РФ поставить на ринки понад 300 тис. тонн дизеля. Ще 500 тис. тонн, за його словами, має надійти в листопаді, а згодом – ще мільйон тонн.

Також Reuters повідомляв, що США розглядають можливість послаблення санкцій щодо суден "тіньового флоту", які перевозять нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели.

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