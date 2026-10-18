Туреччина купить російський дизель, з якого Трамп зняв санкції

Турецькі урядовці кажуть, що їм дуже потрібне російське паливо.

Туреччина домовилася про отримання частини російського дизельного пального, яке США дозволили поставляти на світовий ринок без санкцій. Про це 18 жовтня заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє Reuters.

За словами міністра, угода має важливе значення для енергетичної безпеки країни. Туреччина залежить від постачання енергоресурсів із Росії, Ірану, Азербайджану та інших держав, водночас Анкара намагається диверсифікувати джерела постачання завдяки домовленостям зі США та іншими партнерами.

"Росія запровадила обмеження на експорт дизельного пального в останні місяці, коли зіткнулася з цією проблемою. Тепер вона уклала угоду щодо дизельного пального з Трампом", – сказав Байрактар. Він додав, що Туреччина також отримає частину цього пального, однак подробиць домовленостей не розкрив.

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Трамп зупиняє санкції

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє не застосовувати частину нових санкцій проти Росії, що мало б посилити економічний тиск на Москву. Це рішення супроводжується домовленістю про постачання російського дизельного пального, яке, за оцінками експертів, принесе Росії значні фінансові вигоди, але майже не вплине на ціни для американських споживачів.

Тим часом у Палату представників США внесли двопартійний законопроєкт, що має заблокувати домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним про постачання російського дизелю. Документ передбачає скасування винятків із санкцій, заборону інвестицій у російську енергетику та нові обмеження проти неї.

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