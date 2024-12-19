Президент зазначив, що будь-яка країна, яка отримає щось дешеве від Росії, зрештою буде від неї залежною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить транзит російського газу через свою територію, щоб не давати можливості Кремлю заробляти на війні. Про це він повідомив під час прес-конференції в Брюсселі.

"Ми не будемо займатись продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості додаткових мільярдів заробляти на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії зрештою буде залежною від Російської Федерації. Це їх політика. Тому російський газ транзитувати ми не будемо", - сказав Зеленський.

За його словами, під час зустрічі з колегами, зокрема з прем'єр-міністром Словаччини, президент України чітко пояснив свою позицію щодо газу. Зеленський зазначив, що якщо це буде газ не з Росії, а з іншої країни, то Україна не буде проти транзиту. Однак важливо, щоб ця країна не отримувала газ від Росії та не передавала його далі, адже це фактично означатиме, що Кремль продовжує заробляти на війні.

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"Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни - можна думати. Для нас це важливий момент. Ми не дамо можливості додаткових заробітків Російській Федерацій на цій війні", - додав президент.

Транзит російського газу через Україну - головні новини

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна не має наміру вести переговори з Росією про нову або продовження чинної угоди транзиту газу і нафти, яка закінчиться наприкінці року.

При цьому італійські, словацькі та угорські компанії вимагають продовжити транзит російського газу через Україну. За словами їхніх представників, припинення угоди може "ускладнити постачання газу" і "призвести до підвищення цін на "блакитне паливо" для європейських споживачів".

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