За словами прем'єр-міністра Словаччини, Україна може бути транзитером газу, власником якого буде хтось інший.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 19 грудня зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, аби обговорити продовження постачань газу через Україну. Про це повідомив сам Фіцо, передає Reuters.

Під час засідання парламентського комітету політик заявив, що в той час, як український уряд відмовився продовжувати транзитний контракт з російським "Газпромом" через війну між двома країнами, є альтернативи, які дозволять зберегти газовий маршрут відкритим у 2025 році.

"Я беру до уваги рішення українського уряду про те, що вони не хочуть продовжувати контракт з "Газпромом". Але це не означає, що ми не можемо отримувати газ зі сходу. У нас є рішення... що Україна не буде транзитером російського газу, але буде транзитером газу, власником якого буде хтось інший", - наголосив Фіцо.

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За його словами, Словаччина потребує підтримки Комісії для таких домовленостей, тому їх він і обговорить з фон дер Ляєн.

У Reuters нагадали, що Словаччина отримує від "Газпрому" близько 3 млрд кубометрів газу на рік через Україну, що покриває більшу частину потреб країни.

Фіцо додав, що загальні потоки через Україну можуть залишатися на рівні 14-15 млрд кубометрів. Цей обсяг включає газ, що надходить до Австрії та Чехії.

Залежність Європи від російського газу - що відомо

Раніше заступник держсекретаря США Джеффрі Паєтт заявив, що його країна сподівається, що Європі все ж вдасться поступово досягнути повної незалежності від російського газу після того, як закінчиться контракт на транзит між РФ та Україною.

Коли він згадував про зусилля деяких європейських, зокрема Угорщини та Словаччини щодо того, аби Україна продовжила транзит російського газу, він зазначив, що "тиск іде лише від однієї чи двох країн".

Водночас видання Politico писало, що провідні енергетичні компанії Центральної Європи звернулися до глави ЄС Урсули фон дер Ляєн із проханням продовжити угоду щодо транзиту російського газу через Україну. За їхніми словами, припинення угоди може "ускладнити постачання газу" і "призвести до підвищення цін на "блакитне паливо" для європейських споживачів".

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