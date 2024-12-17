Зазначається, що компанії з Італії, Словаччини та Угорщини лякають підвищенням цін на газ.

Провідні енергетичні компанії Центральної Європи звернулися до глави ЄС Урсули фон дер Ляєн із проханням продовжити угоду щодо транзиту російського газу через Україну. Це їхня остання спроба забезпечити продовження поставок із Росії.

Видання Politico пише, що компанії, які займаються постачанням газу, мережеві оператори та промислові споживачі з Угорщини, Словаччини, Австрії та Італії заявили у своєму листі, що припинення угоди може "ускладнити постачання газу" і "призвести до підвищення цін на "блакитне паливо" для європейських споживачів".

Словаччина та Угорщина вже кілька місяців намагаються наполягти на продовженні транзиту російського газу через Україну. Країни стверджують, що припинення угоди загрожує їхній енергетичній безпеці і може призвести до зростання цін на енергоносії в розпал зими.

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SPP, державний постачальник енергоресурсів Словаччини, попередив, що припинення транзиту обійдеться країні в "більш ніж 220 мільйонів євро" для заміщення втрачених поставок.

Виконавча влада ЄС неодноразово заявляла, що блок не зіткнеться з серйозними наслідками в разі припинення поставок російського газу, і не стала допомагати в переговорах про продовження угоди.

Тразит російського газу через Україну - останні новини

Договір між Києвом і Москвою про транзит російського газу через Україну до Європи діє лише до кінця цього року. Продовжувати угоду жодна зі сторін не збирається.

16 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поговорив телефоном зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Прем'єр України після розмови заявив, що готовий обговорити варіанти продовження пакту за умови, що вони не включатимуть продовження тразиту з Росії і якщо Комісія "офіційно розгляне" це питання з Києвом.

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