В українському уряді заявили, що не збираються вести перемовини з РФ щодо продовження контракту, дія якого закінчується цьогоріч.

Україна заперечила, що готова переглянути ключову угоду з Росією про транзит газу, після того, як прем'єр-міністр Словаччини заявив про таку можливість. Термін дії угоди спливає наприкінці цього року, пише Bloomberg.

"Позиція української сторони однозначна: транзитний контракт закінчується наприкінці року. Ми не збираємося вести переговори з росіянами і продовжувати контракт", – повідомила Bloomberg News прес-служба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

У середу, 24 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що поставки через Україну можуть бути збережені.

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"Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це чудова новина", – сказав він після зустрічі з Шмигалем в Ужгороді.

Зазначається, що газова угода може стати важливим пунктом переговорів, якщо війна триватиме до кінця року. Європа все ще отримує російський газ через Україну і Туреччину. Регіон успішно заміщує втрачені потоки з "Північного потоку". ЄС чітко дав зрозуміти, що блок повинен прагнути зменшити свою енергетичну залежність від Москви.

Деякі країни все ще покладаються на це паливо. Однак більшість держав північно-західної Європи замінили потоки з Москви зрідженим природним газом.

Журналісти вказують, що навіть без нової угоди існує ймовірність того, що "Газпром" забезпечить постачання газу бажаючим покупцям з ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні. Це можливість, яку російська компанія може використати через аукціони потужностей.

"Україна все ще залишається ключовим маршрутом, навіть попри те, що фактичні потоки транзитного трубопроводу становлять менше 40% від контрактного обсягу з травня 2022 року", – пише агентство.

Газ для Європи

Ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з серпня. Трейдери роблять ставку на те, що величезні запаси газу на континенті дозволять пережити зиму попри те, що в регіон прийшли сильні морози.

У 2023 році російський енергетичний гігант "Газпром" відправив в Європу 28,3 мільярда кубометрів газу. Показник знизився на 55,6% порівняно з 2022 роком, коли Росія поставила до Європи різними маршрутами близько 63,8 млрд куб. м газу.

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