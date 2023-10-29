Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що "Нафтогаз " готовий відмовитися від транзиту російського газу вже зараз, проте є нюанси.

Україна не збирається продовжувати транзит російського газу після 2024 року, коли закінчується термін дії чинного контракту.

Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, зазначивши при цьому, що "Нафтогаз" готовий відмовитися від транзиту вже зараз, особливо враховуючи невиконання Росією умов контракту.

Чернишов зазначив, що на даний момент транзит триває "виключно з метою підтримки наших європейських колег".

Відео дня

"Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими. Ми маємо бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо наміру її продовжувати... Контракт завершиться - транзит зупиниться", - сказав Чернишов.

Він також зазначив, що ЄС не наполягає на продовженні українського транзиту, оскільки планує повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року.

"У мене особисто були переговори в Європейському Союзі, в Єврокомісії з відповідними керівниками з цього приводу, і ми не відчуваємо будь-яких сигналів до "Нафтогазу" або України щодо продовження цього транзиту", — сказав Чернишов.

Війна в Україні та відмова від російського газу

У червні 2023 року колишній керівник компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон заявив, що транзит російського газу через Україну буде припинено у 2024 році.

За його словами, зараз газ з РФ до Європи транзитом через Україну йде в обсязі 35-37 мільйонів кубометрів на добу, а це близько 13 мільярдів кубометрів на рік. При цьому, чинний транзитний контракт між Україною і Росією закінчується в грудні 2024 року. Основними одержувачами цього газу за довгостроковими контрактами є Італія, Австрія та Словаччина.

У серпні 2023 року повідомлялося про те, що Україна готується пройти зиму без транзиту російського газу. Українська газотранспортна система (ГТС) і підземні сховища газу (ПСГ) готові працювати в умовах повного припинення транзиту російського газу через нашу країну. Навіть в умовах обстрілів росіянами газових об'єктів, Україна все одно зможе забезпечити стабільну роботу ГТС.

Вас також можуть зацікавити новини: