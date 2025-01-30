Прихильники кажуть, що відновлення роботи трубопроводів може допомогти у врегулюванні відносин із Москвою і скоротити витрати на енергоносії.

Європейські урядовці обговорюють, чи варто відновити продаж російського трубопровідного газу до ЄС у рамках потенційного врегулювання війни в Україні. Нібито цей крок знизить ціну на енергоносії.

Видання Financial Times пише, що прихильники купівлі російського газу вважають, що падіння цін на газ у Європі спонукає Москву сісти за стіл переговорів і дасть сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню. Однак навіть попереднє обговорення цієї ідеї вже викликало відповідну реакцію найближчих союзників України в ЄС.

За словами джерел, ця ідея була схвалена деякими офіційними особами Німеччини та Угорщини за підтримки інших столиць, які розглядають її як спосіб зниження вартості енергоносіїв у Європі.

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Відновлення експорту в Європу значно збільшить доходи Москви. До війни на частку поставок трубопроводами з Росії припадало близько 40% від загального обсягу поставок до ЄС, а найбільшим імпортером була Німеччина.

Відновлення поставок газу з Росії трубопроводами розлютило брюссельських чиновників і дипломатів із деяких східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років працювали над скороченням обсягу імпорту російських енергоносіїв.

"Це безумство", - сказав один із чиновників. "Наскільки дурними ми маємо бути, щоб навіть думати про це як про варіант?"

Президент України Володимир Зеленський заявив: "Припинення гарячої фази війни має вирішальне значення... Дипломатичні рішення кращі - менше жертв, менше втрат".

Відновлення дебатів про продаж газу занепокоїло деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть укласти довгострокові угоди на постачання газу з європейськими компаніями. За словами двох чиновників, вони побоюються, що будь-яке відновлення транзиту через Україну може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною.

Мета ЄС - позбутися російського викопного палива до 2027 року. Однак складне становище важкої промисловості ЄС призвело до того, що європейським країнам доводиться шукати дешевші джерела енергії. Вартість газу в Європі зазвичай у три-чотири рази вища, ніж у США.

У 2024 році частка трубопровідного газу з Росії становила близько 10% від загального обсягу постачань, але вона скоротилася вдвічі після того, як у січні закінчився термін дії контракту на транзит російського газу через Україну в ЄС.

Труба, що залишилася, якою російське "блакитне паливо" надходить у блок, - це газопровід "Турецький потік" через Туреччину, через який Угорщина отримує близько 7,5 мільярда кубометрів газу. Будапешт, а також проросійський уряд Словаччини вимагають чинити тиск на Україну, щоб вона відновила транзит газу.

Зупинка транзиту російського газу через Україну - погрози Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після припинення транзиту російського газу через українську територію заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО і матиме проблеми зі вступом до Євросоюзу.

Крім того, Фіцо назвав Зеленського ворогом своєї держави. Він вимагає, щоб Київ продовжив транзит російського газу своєю територією - і планує обговорити це з Європейською комісією 30 січня.

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