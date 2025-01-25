Словацький прем'єр переконаний, що членство в НАТО Україні не світить через російську окупацію українських територій.

Україна ніколи не стане членом НАТО і матиме проблеми зі вступом до Європейського Союзу. Як пише словацьке видання StartitUp, про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в ефірі місцевого радіо.

Фіцо, який відверто симпатизує Дональду Трампу, повторив його критику на адресу Володимира Зеленського через те, що той не погодився на капітуляцію і обрав шлях збройного опору агресору.

"Війна могла закінчитися ще у квітні 2022 року, коли на столі була мирна угода. Однак Захід завадив Україні підписати угоду", – сказав словацький прем’єр.

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За його словами, Україна тепер має катастрофічні перспективи через війну.

"Третина території України буде під контролем Росії, Україна ніколи не буде членом НАТО. І коли я останнім часом слухаю заяви багатьох політиків, видно, що Україна матиме величезні проблеми зі вступом до Європейського Союзу", – заявив він.

Разом з тим Фіцо наголосив, що підтримує ідею розширення ЄС, і кожна країна, яка виконає певні умови, "включно з Україною", має право стати частиною Європейського Союзу.

Трамп критикує Зеленського за війну

Як писав УНІАН, напередодні Трамп назвав Зеленського "не ангелом" та звинуватив у допуску війни з РФ.

"Йому не слід було допускати цю війну. По-перше, він бореться з набагато більшим противником, зрозуміло? Набагато більшим... Йому не варто було цього робити. Ми могли б укласти угоду дуже легко, але Зеленський вирішив воювати", - сказав Трамп.

Варто також зауважити, що "мирна угода", яка була предметом переговорів навесні 2022 року, фактично передбачала капітуляцію України. Зокрема тоді росіяни вимагали значного скорочення ЗСУ, внаслідок чого українська армія стала би неспроможною відбити будь-яку нову агресію РФ. Також Москва вимагала нейтрального статусу України і хотіла отримати право вето на західну допомогу Україні. Крим і Донбас повністю віддавалися Росії.

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