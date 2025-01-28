Він звинувачує українського президента в негараздах Словаччини.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського ворогом його держави.

Як пише Dennik N, на засіданні економічного комітету парламенту політик знову погрожував блокувати рішення про надання допомоги Україні. Фіцо вимагає, щоб Київ продовжив транзит російського газу своєю територією - він планує обговорити це з Європейською комісією 30 січня.

Словацький прем'єр вважає слова Зеленського про можливість транзиту газу з Азербайджану "маневром прикриття" та звинувачує його у завданні шкоди Словаччині:

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"Що ще залишається пану Зеленському, окрім як говорити про якийсь газ з Азербайджану. Нічого не готово, жодного проекту немає на столі. Він знову надуває бульбашки, тому що думає, що це звільнить його від прийняття важких рішень. Наш ворог - Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо".

Погрози Фіцо Україні

Нагадаємо, що прем'єр Словаччини почав ще більш активно критикувати українську владу після того, як Київ зупинив транзит російського газу своєю територією.

Зеленський заявляв, що Фіцо пропонували варіанти вирішення конфлікту, однак той відкинув їх. Водночас словацький прем'єр постійно погрожує, що Братислава здійснить певні кроки у відповідь. Зокрема, він обіцяв припинити надавати допомогу після масованих обстріл української енергетики.

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