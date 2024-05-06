Блок хоче скоординувати свої дії з Україною.

У Європейському Союзі готуються до можливого раптового припинення постачання російського газу після того, як сплине термін контракту щодо транзиту між Україною та РФ наприкінці 2024 року, пише "Європейська правда" з посиланням на заяву єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Вона нагадала, що незабаром сплине термін дії контракту між Росією та Україною щодо транзиту газу, тому в ЄС хочуть скоординувати свої дії з Україною. Сімсон підкреслила, що ЄС готувався до цієї ситуації протягом двох років.

"Ми знали, що Росія не є надійним постачальником газу, і всі наші оцінки ризиків були розроблені таким чином, що в одну мить Європа може залишитись без поставок російського газу", – зазначила єврокомісар.

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Транзит російського газу

Під час повномасштабного вторгнення Україна продовжила транзит російського газу до Європи, що передбачено угодою, підписаною "Нафтогазом" із російським "Газпромом" у 2019 році. Однак об’єми поставок значно скоротились. Дія вказаного контракту закінчується в кінці 2024 року.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що можливість продовження транзиту російського газу територією України відсутня після закінчення діючого контракту. Він додав, що продовження транзиту не є критично важливим для енергетичної безпеки.

Хоча раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна готова продовжити транзит російського газу через свою ГТС за умови ініціативи з боку країн Євросоюзу. У той же час про продовження чинного контракту з "Газпромом" або підписання нового мова не йде.

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