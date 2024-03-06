Закликали європейські країни зберігати більше газу у підземних сховищах України.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що можливість продовження транзиту російського газу територією України відсутня після закінчення діючого контракту, пише Bloomberg.

"Я не бачу такої можливості. На столі немає жодних можливих рішень", – сказав міністр в інтерв'ю Міжнародному агентству з атомної енергії у Відні.

Він додав, що продовження транзиту не є критично важливим для енергетичної безпеки.

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"Ми готові це припинити… Якби хтось сказав, що це критично важливе питання для виживання взимку, що це питання безпеки постачання, це одна ситуація. Але я не бачу такої ситуації", – зазначив Галущенко.

Він закликав більше європейських країн зберігати газ у підземних сховищах в Україні замість того, щоб продовжувати купувати російський ресурс. За його словами, Україна може запропонувати потужності для зберігання на 15 мільярдів куб. м газу, що перевищує 14 мільярдів куб. м російського палива, які пройшли транзитом через Україну минулого року.

"Я думаю, що це справедливо. Не кажіть, що ми не можемо жити без російського газу", – сказав глава Мінерего.

Варто зазначити, що Галущенко протирічить заяві прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який зазначив, що Україна готова продовжити транзит російського газу через свою ГТС за умови ініціативи з боку країн Євросоюзу. У той же час про продовження чинного контракту з "Газпромом" або підписання нового мова не йде.

Транзит російського газу

Дія контракту на транзит російського газу через Україну закінчується у 2024 році. Раніше УНІАН писав, що Європейський Союз готується відмовитися від продовження ключової угоди з Росією щодо використання українського транзитного газопроводу, коли вона закінчиться наприкінці року.

Шмигаль раніше також заявляв, що Україна не збирається вести переговори з росіянами і продовжувати контракт. У Росії тоді прокоментували, що будуть використовувати альтернативні маршрути та постачання зрідженого природного газу морем, якщо Україна не продовжить угоду на транзит.

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