Українська газотранспортна система може функціонувати і не здійснюючи транзит російського природного газу.

Україна готова продовжити транзит російського газу через свою ГТС за умови ініціативи з боку країн Євросоюзу. У той же час про продовження чинного контракту з "Газпромом" або підписання нового мова не йде. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на своїй прес-конференції.

За його словами, Україна розглядала різні варіанти з європейськими колегами. "Група, об'єднання, консорціум... Це може бути ЄК, група європейських країн, які зацікавлені в збереженні транзиту", – заявив прем'єр.

Раніше стало відомо, що транзит російського газу через українську ГТС минулого року знизився на 28,4% у порівнянні з позаминулим, або – до 14 млрд 646,6 млн куб. м.

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Транзит російського газу

Нагадаємо, згідно з договором, підписаним 30 грудня 2019 року, передбачається транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд куб. м газу на рік.

У січні Україна заперечила перегляд угоди з Росією про транзит газу. Заяву зробили одразу після того, як про можливість збереження поставок через Україну повідомив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Також повідомлялось, що у разі відсутності нової угоди Москва може забезпечити постачання газу покупцям з Євросоюзу через бронювання короткострокових потужностей в Україні.

Відзначимо, що минулого року "Газпром" поставив в Європу 28,3 млрд куб. м газу. Порівняно з 2022 роком цей показник знизився на 55,6%.

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