Зазначається, що особливого оптимазму в цьому питанні ніхто не відчуває.

Лідери країн Європейського союзу обговорять із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі питання транзиту російського газу через Україну. Зацікавлені в "блакитному паливі" з Росії не вирізняються особливим оптимізмом.

Видання Bloomberg пише, що переговори про збереження транзиту тривають уже кілька місяців, і зараз покупці посилюють тиск, а обговорення стають дедалі інтенсивнішими.

Відповідаючи на запитання про те, чи є шанс продовжити угоду про транзит газу через Україну після цього року, президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс сказав журналістам: "Це одне з питань, яке ми обговоримо з президентом Зеленським".

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Вирішальне питання полягає в тому, чи зможуть Росія і Україна домовитися про умови, прийнятні для обох сторін в умовах війни. Хоча продовження угоди малоймовірне, оскільки Україна заявила, що не хоче, щоб російський газ продовжував надходити через її територію після закінчення терміну дії поточної угоди, можливі обговорювані альтернативи включають обмін паливом та інших посередників.

"Реально - ні", - сказав прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у відповідь на запитання про шанси на продовження транзиту газу через Україну.

Тим часом, уряд Австрії знає про зусилля Словаччини щодо розширення транзиту через Україну, але не знає про будь-яку угоду, готову до підписання, сказав Юрген Шнайдер, глава енергетичного департаменту Міністерства енергетики Австрії.

Транзит російського газу через Україну - головні новини

Україна не має наміру вести переговори з Росією про нову або продовження чинної угоди транзиту газу і нафти, яка закінчиться наприкінці року.

Зі свого боку компанії з Італії, Словаччини та Угорщини вимагають продовжити транзит російського газу через Україну. За словами їхніх представників, припинення угоди може "ускладнити постачання газу" і "призвести до підвищення цін на "блакитне паливо" для європейських споживачів".

При цьому заступник держсекретаря США Джеффрі Пайєтт заявив, що Вашингтон сподівається, що Європі вдасться поступово досягти повної незалежності від російського газу.

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