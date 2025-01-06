Втрати України оцінюються у 0,5% ВВП, тоді як Росія втратила удвічі менше.

Зупинка російського газового транзиту через Україну позбавляє Росію частини доходів, але європейський газовий ринок не є повністю втраченим для Москви. Росія нарощує експорт скрапленого природного газу (СПГ) морем, пише Bloomberg.

Попри заклики заборонити такі поставки, Європа закуповує рекордні обсяги СПГ, який постачає переважно термінал "Ямал СПГ".

"Ситуація підкреслює, наскільки важко Європі розірвати зв’язки з Росією, яка за останнє десятиліття закріпилася як ключовий постачальник товару на континент. Москва показала, що навіть коли один шлях до ринків закривається, для Росії часто залишаються відкриті інші", – йдеться у публікації.

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У 2024 році "Газпром" продав через Україну газу на суму близько $6 млрд. Більшість економістів і дослідників передбачають, що втрата цих поставок матиме мінімальний вплив на економіку агресора: це втрата приблизно 0,2-0,3% ВВП.

"Цифри надто малі, щоб вплинути на військову машину Путіна", — сказав Девід Окслі, економіст Capital Economics, у своїй записці минулого тижня. Для порівняння, за його словами, Україна може втратити приблизно 0,5% ВВП, не отримавши плату за цей транзит газу.

Окрім продажу СПГ, Росія також має інші варіанти трубопроводів для транспортування газу, які допоможуть компенсувати втрату маршруту через Україну.

Поставки до Китаю, який обганяє Європу як найбільший ринок для російського трубопровідного газу, за прогнозами, сягнули рекордних 31 мільярда кубометрів у 2024 році. Цього року вони мають зрости до 38 мільярдів кубометрів, оскільки трубопровід "Сила Сибіру" вийшов на повну проектну потужність.

За оцінками Сергія Вакуленка, наукового співробітника Фонду Карнегі, це компенсувало б половину обсягів, втрачених після закінчення транзиту через Україну.

"Газпром" також може продавати більше газу через "Турецький потік", прямий газопровід між Росією та Туреччиною дном Чорного моря, який також може постачати газ деяким європейським клієнтам. У 2025 році "Газпром" міг би продати через "Турецький потік" 25 млрд кубометрів до Туреччини і 15 млрд кубометрів до Європи, вважає Вакуленко.

Російський нафтогазовий експорт: останні новини

Як писав УНІАН, Європа досі зберігає значні зв’язки з державою агресором в енергетичній галузі. Не лише проросійські уряди Угорщини та Словаччини досі покладається на російські енергоносії. Значні обсяги коштів Росії досі платять також Франція, Австрія та Іспанія.

Також ми розповідали, що зранку 1 січня Україна припинила прокачувати російський газ в Європу, що стало закінченням тривалої епохи російського економічного впливу на Європу. Однак це не вирішує усі наявні проблеми у цьому питанні.

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