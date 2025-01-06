Що нижчий рівень запасів газу на кінець цієї зими, то більше газу Європі доведеться закуповувати навесні та влітку.

2025 рік у Європі може стати періодом серйозних проблем із постачанням газу. У результаті варто очікувати високих цін на "блакитне паливо", що ще більше затьмарить майбутнє енергоємного виробництва і вдарить по побутових споживачах.

Оглядач Bloomberg Хав'єр Блас зазначив, що вартість газу в Європі, яку визначають за так званим еталоном Title Transfer Facility у Нідерландах, піднялася вище за 50 євро до 51,41 долара за мегават-годину, що є одним із найвищих рівнів цін за останні два роки.

По-перше, Україна не продовжила транзитний контракт, який дозволяв Росії постачати газ до Європи через українську територію. Москва залишається важливим постачальником для таких країн, як Словаччина, Австрія, Італія, Чехія та Угорщина. Втрата російського газу змусить Європу більше покладатися на інші джерела, як-от американський скраплений природний газ і власні сховища, де запаси обмежені.

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При цьому Європа вже використала зі своїх сховищ аномально велику кількість газу. З 1 жовтня по 31 грудня відбір газу становив понад 250 терават-годин, що є другим за величиною показником за цей період і значно перевищує середній десятирічний показник у 165 ТВт-год.

Це пов'язано з тим, що Європі не пощастило з погодою. Дві зими поспіль у регіоні були надзвичайно теплими, вологими і вітряними - ідеальними як для скорочення попиту на опалення, так і для вироблення великої кількості "зеленої" електроенергії, що знижує потребу в газових електростанціях. Але зима 2024-25 років видалася холодною, спокійною і сухою, що підвищує попит на газ.

З урахуванням того, що з 1 січня російського газу буде менше, ніж очікувалося, запаси вже нижчі, ніж очікувалося, і прогнозують холодну погоду в січні та лютому, регіон і далі значною мірою покладатиметься на свої запаси. Фізичний дефіцит практично неможливий. Завдяки значному обсягу запасів, що залишилися з 2023-2024 років, Європа розпочала поточний опалювальний сезон з надлишковими запасами, що становлять близько 95% від загального обсягу. Ця подушка безпеки обмежує вплив поточного використання, але до кінця зими рівень запасів становитиме 35-40% від потужності - набагато нижче за 60% торік.

Що нижчий рівень запасів на кінець зими, то більше газу Європі доведеться закуповувати навесні та влітку. Очікувана хвиля закупівель уже значно підвищує ціни. Газ, який постачатиметься навесні та влітку, торгується з великою доплатою. Рік тому літній газ торгувався зі знижкою близько 1 євро за мегават-годину щодо зимового; зараз літній газ торгується з премією майже в 4 євро за мегават-годину і це ще не кінець.

Ситуацію можуть полегшити, по-перше, свіжі поставки СПГ, особливо зі США, де 2025 року почнуть роботу кілька нових заводів зі скраплення газу. По-друге, зниження попиту в Азії, особливо якщо економічне зростання в Китаї залишиться обмеженим. По-третє, більше російського газу. Контракт на транзит через Україну не було продовжено 1 січня, але деякі учасники ринку сподіваються, що його відновлять у найближчі кілька тижнів. По-четверте, припинення війни між Україною і Росією завдяки приходу до влади президента США Дональда Трампа.

Транзит російського газу через Україну - останні новини

1 січня Україна зупинила транспортування російського газу через власну газотранспортну систему. Про рішення не продовжувати угоду з РФ попереджали заздалегідь.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо лякав Європу страшним майбутнім без транзиту російського газу через Україну, намагаючись домогтися продовження поставок. Ось тільки його прогнози виявилися хибними, а ціни на газ не злетіли до небес на даний момент.

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