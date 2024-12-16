Євросоюз обговорить варіанти зниження цін і посилення конкурентоспроможності промисловості.

Країни Європейського Союзу 16 грудня обговорять підготовку до зими, на фоні закінчення терміну дії угоди про транзит газу між Росією та Україною. Євросоюз намагається поступово відмовитися від залежності від викопного палива з Москви. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що міністри проведуть зустріч із новим комісаром ЄС з енергетики Даном Йоргенсеном, щоб обговорити варіанти зниження цін і посилення конкурентоспроможності промисловості Євросоюзу під час переходу до зеленої енергетики.

"Доступність енергії залишається нагальною проблемою, оскільки нестабільні ціни зумовлені геополітичною напруженістю, перебоями в ланцюгах поставок і залежністю від імпорту викопного палива", - зазначили в Угорщині, яка головуватиме на зустрічі в Брюсселі як країна, що головує в ЄС.

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Під час міністерського засідання комісія поінформує держави-члени про підготовку до цієї зими, оскільки міжурядова транзитна угода між Києвом і Москвою, яка була основою для поставок російського трубопровідного газу в Європу, закінчується 31 грудня.

Енергонезалежність Євросоюзу - останні новини

11 грудня стало відомо, що за оцінкою Європейської комісії, припинення поставок російського газу через Україну матиме "незначний" вплив на європейські ціни.

12 грудня новий європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що його головним пріоритетом на посаді буде остаточний розрив всіх енергетичних зв'язків Європейського Союзу з Росією. Тоді він обіцяв, що план буде реалізований протягом перших 100 днів після його вступу на посаду.

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