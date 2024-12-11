Аналіз був підготовлений для того, щоб заспокоїти країни-члени і ринки напередодні закінчення терміну дії договору.

За оцінкою Європейської комісії, припинення поставок російського природного газу через Україну матиме "незначний" вплив на європейські ціни.

Припинення дії угоди між Україною і Росією вже було враховано на європейських газових ринках. Регіон зможе знайти альтернативні поставки, повідомляється в аналізі виконавчої влади ЄС, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Аналіз був підготовлений для того, щоб заспокоїти країни-члени і ринки напередодні закінчення терміну дії договору.

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Зазначається, що хоча європейські ціни на паливо далекі від пікових значень, досягнутих під час кризи 2022 року - завдяки збільшенню імпорту скрапленого природного газу, який замінив більшу частину російських поставок, - вони все ще високі, і багато домогосподарств і підприємств борються з високими рахунками.

На початку цього місяця базові ф'ючерси на газ на континенті досягли найвищих рівнів за рік, оскільки баланс на ринку залишається крихким, і навіть невеликі збої викликають нервозність. У документі комісії, який поки що не опублікований, повідомляється:

"З огляду на те, що у світі щорічно виробляється понад 500 мільярдів кубометрів ЗПГ, заміна близько 14 мільярдів кубометрів російського газу, що йде транзитом через Україну, має мати незначний вплив на ціни на природний газ у ЄС. Можна вважати, що припинення дії транзитної угоди було враховано в зимових цінах на газ".

ЄС уже давно стверджує, що країни-члени, які продовжують імпортувати російський газ за українським маршрутом - насамперед Австрія і Словаччина - можуть обійтися без цих поставок. Комісія заявила, що не вступатиме в переговори про збереження цього маршруту. Проте покупці газу зі Словаччини та Угорщини продовжують переговори про збереження поставок газу після закінчення терміну дії транзитної угоди, причому пропозиція передбачає обмін між Азербайджаном і Росією.

Зазначається, що занепокоєння з приводу російських потоків посилило нещодавнє зростання цін на газовому ринку Європи. До цього додалися проблеми з поставками на тлі швидкого виснаження запасів у ЄС, які вперше з часів енергетичної кризи стали нижчими за середній п'ятирічний рівень.

Комісія заявила, що із серпня 2022 року держави-члени змогли скоротити попит на газ на 18 % порівняно із середнім показником за попередні п'ять років. США також мають намір ввести нові потужності з виробництва СПГ протягом наступних двох років, і ці поставки можуть допомогти ЄС впоратися з будь-якими перебоями.

"Найреалістичнішим сценарієм є припинення дії транзитної угоди і припинення поставок російського газу через Україну. ЄС "добре підготовлений", - резюмується в документі.

Продаж російського газу в РФ

Австрійська OMV розірвала контракт із російським "Газпромом". Контракт на постачання газу, укладений у 2006 році і розрахований до 2040 року, було розірвано через "численні істотні порушення договірних зобов'язань з боку "Газпром Експорт", пояснили в австрійській компанії, додавши, що розірвання набуває чинності негайно.

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