Йоргенсен обіцяє, що план буде реалізований протягом перших 100 днів після його вступу на посаду.

Новий європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен вважає своїм головним пріоритетом розробити план, який остаточно розірве всі енергетичні зв'язки Європейського Союзу з Росією. Про це він повідомив в інтерв’ю Politico.

"Те, що ми змогли зменшити нашу залежність до такого рівня, який ми маємо, насправді є значним досягненням", - зазначив Йоргенсен.

За словами очільника енергетичного відомства ЄС, його план буде зосереджений "в першу чергу на газі, а також на нафті і ядерній енергетиці", і буде реалізований протягом перших 100 днів після його вступу на посаду. Таким чином він поставив крайній термін до середини березня.

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Зазначається, що Євросоюз вже наклав повну заборону на морський експорт вугілля і нафти з Росії, скоротивши свою залежність від поставок газу трубопроводами приблизно на дві третини.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше припускала, що ЄС може закупити більше американського палива, щоб уникнути потенційної торговельної війни з США.

"Ми повинні пам'ятати, що ми не змогли б зменшити залежність від Росії без енергоносіїв з США. Вони дійсно були нашими друзями, і я сподіваюся, що ми продовжимо дружити", - додав Йоргенсен.

Енергонезалежність Євросоюзу: що відомо

11 грудня повідомлялося, що згідно оцінки Європейської комісії, припинення транзиту російського газу через Україну матиме "незначний" вплив на європейські ціни.

У вересні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії. Зокрема, єврокомісаром з енергетики та житлового будівництва став Дан Йоргенсен (Данія).

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